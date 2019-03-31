Бойко проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на избирательном участке в с.Иванковичи Васильковского района Киевской области.



Как сообщает в воскресенье пресс-служба кандидата, в комментарии журналистам Ю.Бойко подчеркнул, что проголосовал за мир.



"Я проголосовал за мир, за то, чтобы не было войны, нищеты и разрухи", — сказал он.



Он также призвал всех граждан прийти на избирательные участки, "проголосовать по совести и не дать никому возможности украсть ваши голоса".



В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

