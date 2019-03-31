Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на выборах главы государства в колледже морского, речного флота Киевской государственной академии водного транспорта им.гетмана П.Конашевича-Сагайдачного.



"Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток", - сказал В.Зеленский журналистам.



Кандидат в президенты также отметил, что он и его команда верят в победу.



Отвечая на вопрос о том, с кем, по его мнению, он выйдет во второй тур, В.Зеленский сказал: "Может и сам. Пусть украинцы решают".



В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

