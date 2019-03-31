В Донецкой области коллеги избили члена избирательной комиссии

В Донецкой области коллеги из участка избили члена избирательной комиссии, который пытался снять на камеру избирательный процесс в зале голосований и повредили видеокамеру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.



"На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру. Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию", - говорится в сообщении.



Пострадавший от госпитализации отказался.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

