Facebook напомнил украинцам сходить на выборы и проголосовать

Facebook напомнил украинцам о проходящих в стране выборах президента. У украинских пользователей социальной сети появилось уведомление.



Согласно ему, на выборах президента в Украине проголосовало уже почти три тысячи граждан.



Напомним, что начались выборы Президента, проголосовать можно в течение 12 часов. В избирательные бюллетени включены 39 кандидатов в Президенты Украины, а графы "против всех" в нем нет.

