Парубий проголосовал и призвал украинцев прийти на выборы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проголосовал на выборах Президента Украины на участке №800588, расположенном в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



«Сегодня каждый наш бюллетень - это пуля, это наша защита, это отпор агрессору и это, в конце концов, демократический процесс, который в демократической европейской Украине должен давать и дает возможность всем украинцам делать свой выбор. Поэтому я всех призываю принять участие в выборах и всех призываю проголосовать за Украину», - отметил Парубий.



Председатель Верховной Рады отметил, что важно прийти на выборы в условиях российской агрессии.



«Будет важно всем прийти на выборы. Очень важно сегодня принять участие в голосовании, как наши бойцы на передовой каждый день держат позицию против российского агрессора. Мы знаем как Россия хочет повлиять на выборы в Украине. Поэтому надо голосовать за Украину, за украинскую победу. Я призываю всех сегодня быть на выборах», - сказал спикер.



Парубий также призвал украинцев не бояться очередей на участках.



«Я знаю, что наверняка не все, придя, будут иметь силы выстоять. Но в свое время мы на Майдане стояли много недель, много месяцев. Поэтому надо этот час, эти полчаса, этих 10-15 минут постоять в очереди, потому что выбор каждого имеет большое значение для будущего нашей страны. Надо бороться плечом к плечу всем вместе и не быть равнодушными», - сказал он.



Как сообщал Укринформ, 31 марта в Украине проходят выборы Президента. В избирательном бюллетене 39 кандидатов.

