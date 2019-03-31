В Ивано-Франковской области на одном участке испортили все бюллетени

На УИК №260639, что в селе Князевское, Рожнятовского района, члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку "Выбыл" напротив фамилии кандидата Александра Мороза.



Об этом говорится в сообщении Гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.



Ошибку оперативно исправили, ситуацию проверяет полиция.



Инцидент произошел накануне выборов.



Как сообщил "Опоре" Виталий Гринишин, председатель ОИК №86 (Долина), ЦИК направила новые бюллетени, все избиратели, зарегистрированные на УИК №260639, смогут проголосовать вовремя.

