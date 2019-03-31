Полиция получила 384 связанных с выборами заявления, открыла четыре производства

По состоянию на 13:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, по четырем фактам начато уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.



"По состоянию на 13:00. В полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Полицейские открыли четыре уголовных производства", - сообщили в полиции.



В основном нарушения связаны с:



Незаконной агитацией - 36;

Подкупом избирателя - 13;

Повреждением бюллетеня - 13;

Фотографированием бюллетеней - 26;

Попыткой вынесения бюллетеня из участка - 5.



