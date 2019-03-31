Соцсети возмущены: Азаров призвал голосовать за Зеленского

Беглый экс-премьер-министр Николай Азаров призвал голосовать на президентских выборах за Владимира Зеленского – пользователи социальных сетей возмущены. Об этом стало известно из постов в социальной сети Facebook.



«Чем ближе час выборов, тем больше публичных людей высказывают свою позицию по вопросу, кого поддержать или не поддержать. Это хорошо, так как позволяет быстро понять, к какому лагерю принадлежит тот или иной кандидат. Вот, скажем, экс-премьер Николай Азаров поддержал Владимира Зеленского. Как ранее его поддержал ряд российский пропагандистов вроде Пореченкова или Охлобыстина. А против Зеленского выступили патриоты Украины Вакарчук и Джамала. Все это очень хорошо, сразу в голове четко расставляет все по местам. С кем ты? С министром Януковича, или с победительницей Евровидения? По-моему, для всех адекватных украинцев ответ очевиден», – написала пользователь Ирина Махонич.



Также возмутилась фактом поддержки беглого экс-премьер-министра Николая Азарова Елизавета Джур.



«О, кровосися Азиров призвал голосовать за Зеленского! Такого офигенного антипиара я, наверное, никогда не видел! Спасибо, Николай Яныч, еще раз все убедились, что за Зелень голосовать нельзя ни в коем случае», – считает Елизавета.



Блогер Тарас Мазур тоже считает, что агитация Николая Азарова за Владимира Зеленского – это антипиар.



«Ой, ну все. Теперь, когда за Зеленского публично вписался сам Азиров, он точно победит! Нет, мне иногда кажется, что у ваты совсем мозгов нет, они не понимают, как мы изменились за пять лет, и они серьезно думают, что их поддержка сыграет Зеле в плюс, а не в минус», – написал Тарас Мазур.



А Сергей Фещук прямо называет Азарова одним из виновных в бойне на Майдане.



«Урод Азиров, приспешник Яныка, один из виновных в бойне на Майдане нам всерьез затирает, что надо голосовать за Зеленского... Спасибо, мы уже поняли, что за него нельзя голосовать ни при каких раскладах. И, кстати, хватит раздавать нам свои «ценные» советы, сиди в своей Рашке и не отсвечивай!» – возмутился Сергей Фещук.



Напомним, ранее Николай Азаров выступил с обращением к украинцам, в котором призвал голосовать на выборах «за нового человека Зеленского».

