К 15:00 явка на выборах составила 45,22%

По состоянию на 15:00 воскресенья, 31 марта, явка на выборах президента Украины составляет 45,22%. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.



Отмечается, что на момент начала голосования в списке избирателей Украины было 29 461 757 человек. Таким образом, по состоянию на 15:00, спустя семь часов с начала выборов, в голосовании поучаствовало более 13 миллионов украинцев.



ЦИК обнародовала данные почти по всем областям. Из них наибольшая явка избирателей в Днепропетровской области - 48,09%, наименьшая - в Ивано-Франковской, 31,81%.

