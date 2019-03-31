На выборах зафиксировали уже почти тысячу нарушений, Киев - лидер

По состоянию на 16.00 воскресенья, 31 марта, в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях на выборах президента страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. "Страна" ведет прямой репортаж о происходящем на президентских выборах в Украине.



"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев – 137; Днепропетровской области – 90; Одесской – 88; Донецкой- 81; Харьковской – 81; Луганской – 41; Винницкой- 34", - сообщили в МВД.



В министерстве уточнили, что указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией – 82; подкупом избирателей – 27; повреждением бюллетеней – 20; фотографированием бюллетеней – 70; попыткой выноса бюллетеня с участка – 8. "По данным фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органами полиции составлено 4 административных протокола", - говорится в информации.

