Информация о минировании избирательных участков в Днепре не подтвердилась

Информация о минировании девяти избирательных участков в Днепре (бывшем Днепропетровске) в день президентских выборов оказалась ложной, сообщается на сайте полиции в Днепропетровской области.



В воскресенье в полицию уже поступали сообщения о минировании метро в Днепре и отеля в центре Киева. Информация о минировании метро в Днепре после проверки не подтвердилась. Позже поступила информация о минировании в этом же городе девяти избирательных участков.



"Во время проверки никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было", — сообщили в полиции.



Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.



