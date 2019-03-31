Опубликованы результаты exit poll

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина". По информации телеканала, Зеленский набрал 30,7 процента голосов, Порошенко - 18,6. Телеканал "1+1" также провел опрос на выходе с участков. По его данным, Зеленский набрал 30,1 процента голосов, за Порошенко проголосовали 18,5 процента избирателей.

При этом Тимошенко заручилась поддержкой 14 процентов граждан Украины.



Национальный экзитпол свидетельствует о том, что Зеленский лидирует с 30,4 процента голосов, у Порошенко - 17,8 процента, Тимошенко получила 14,2 процента голосов избирателей.



Сразу после закрытия участков спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг информацию о "подковерных играх" со штабом лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом он заявил в комментарии изданию "Новое время".



"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся … Я не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что еще никто не получил. Мы еще не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании", - сказал он.



Ранее депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявлял, что Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов.

