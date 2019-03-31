Саакашвили обвинил Порошенко в фальсификации на выборах

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили обвинил действующего главу украинского государства Петра Порошенко в фальсификациях на проходящих президентских выборах.



"Вот и титушня Порошенко. Они массово фальсифицируют в Донецкой и Луганской областях и готовятся защищать фальсификацию",- написал Саакашвили на своей странице в Facebook и поделился ссылкой на новость агентства "Укринформ", в которой сказано, что на площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.



В марте 2019 года Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал купленный билет.

