В штабе Тимошенко заявили о ее проходе во второй тур

Замглавы "Батьквищины" Сергей Соболев заявил, что лидер партии Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов, набирают 20,9% и 27% голосов.



"Наш штаб завершил обработку почти 18 тысяч данных с почти 18 тысяч участков, согласно этим данным 27% - Владимир Зеленский, 20,9% - Юлия Тимошенко, 17,5% - Петр Порошенко", - сказал Соболев.



ЦИК Украины заявлял, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, в полицию поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов, возбуждены 25 уголовных дел.

