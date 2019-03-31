Зеленский о данных экзит-полов: "Это шаг к большой победе"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов поблагодарил украинцев за выбор.



"Это только первый шаг к большой победе... Экзит-полов много – победитель один", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье в Киеве.



Он поблагодарил свою супругу Елену, свою команду на выборах, а также граждан Украины: "Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу".



Согласно обнародованным результатам 4-х экзит-полов, В.Зеленский набирает наибольшее количество голосов избирателей Украины.

