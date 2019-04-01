Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко назвал марионеткой олигарха Коломойского шоумена Владимира Зеленского, который, по данным exit poll, лидирует в первом туре выборов главы государства.



"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, и я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому не дадим ни одного шанса", - сказал Порошенко на брифинге.



Согласно первым результатам exit poll, на выборах президента Украины состоится второй тур. Шоумен Владимир Зеленский набрал чуть более 30% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 18% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - почти 14%.



Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь Тимошенко обвинила Службу безопасности в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 20.00 мск более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 31 уголовное дело.

