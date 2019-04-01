Лавров: в дипломатии США не осталось ничего, кроме ультиматумов

Дипломаты США в работе стали использовать исключительно угрозы и ультиматумы, а также применять санкции, если другие страны отказываются выполнять их требования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывок из его интервью опубликован в воскресенье на сайте МИД РФ.



"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять - санкции, - сказал Лавров. - Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально".



Комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости совместных действий стран НАТО против РФ из-за Украины, министр отметил, что глава внешнеполитического ведомства США "много чего заявляет". "Когда мы с ним порой общаемся по телефону, давно лично не виделись, он достаточно корректно ведет разговор. Хотя ясно, что мы практически по большинству тем не соглашаемся", - отметил глава МИД РФ.



Как напомнил Лавров, "если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам".



В среду Помпео сказал, что администрация США рассчитывает, что Североатлантический альянс на будущей неделе одобрит серию мер в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море.



