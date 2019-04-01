Зеленский рассказал о планах на второй тур

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения, с кем из кандидатов он выйдет во второй тур президентских выборов. "Нам все равно, с кем быть во втором туре... Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже "договариваемся, объединяемся". Мы ни с кем не договариваемся. Мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны", - заявил он в своем штабе.



Отвечая на вопрос о его стратегии на второй тур, он сказал: "Только победа".



Зеленский также поблагодарил избирателей, которые голосовали "не по приколу", свою жену, команду и журналистов.



Согласно первым результатам exit poll, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский с чуть более 30% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 18% граждан, Тимошенко - почти 14%.



Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. При этом сама ОБСЕ своей оценки ходу голосования пока не давала.



В свою очередь штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.



ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 20.00 мск более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 31 уголовное дело.

