Порошенко: Украина начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма после 21 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что начнет новый этап возвращения украинского суверенитета над Донбассом и Крымом сразу же после 21 апреля.



"После 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета политико-дипломатическим путем над оккупированными Донбассом и Крымом. Это будет происходить по программе возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма", - заявил он в воскресенье на пресс-конференции.



Комментируя прошедшие в воскресенье выборы президента Украины, он отметил, что "не надо рассчитывать, что победа уже в карманах". "Нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов, сама собой победа не придет", - подчеркнул он.

