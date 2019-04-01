Немецкий депутат прокомментировал данные exit poll на украинских выборах

Украинский народ наказал действующего президента страны Петра Порошенко на выборах за его "политику войны", заявил РИА Новости немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" (AfD), член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн.



Согласно первым результатам exit poll, во второй тур выборов на Украине проходят шоумен Владимир Зеленский с чуть более 30% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 18% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - почти 14%.



"Украинский народ наказал Порошенко за его агрессивную политику войны. Речь идет, очевидно, о втором туре при участии Зеленского", - заявил Линдеманн, добавив, что видит в смене власти на Украине "шанс для мирного решения для Донбасса".



Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 20.00 мск более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 31 уголовное дел.

