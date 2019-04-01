Косачев не исключает непризнания Россией итогов выборов на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента на Украине, позиция РФ будет зависеть от реакции украинских властей на тысячи жалоб на нарушениях в ходе первого тура и итоги второго тура.



"Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано. Надо посмотреть, во-первых, как сейчас украинская власть оценит тысячи жалоб на нарушения, которые поступили по результатам первого тура и надо подсмотреть, как пройдет второй тур. Только после этого можно будет делать какие-то выводы", - сказал Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



Он также считает, что победа на выборах президента Украины любого кандидата, кроме Петра Порошенко, была бы более предпочтительная для России. Сенатор полагает, что в случае его прихода к власти во второй раз произойдет радикализация антироссийской политики.



"Я, конечно, желал бы чтобы второй тур проходил без Порошенко. Вот это был бы хороший результат для России. Я подчеркиваю, был бы. Мы никоим образом не пытались на него повлиять, мы не вмешивались", - сказал Косачев.



"Для России любой другой президент Украины, кроме Порошенко был бы, наверное, лучше, потому что мы отчетливо понимаем , что будет при Порошенко, если он изберется во второй раз. Будет не просто продолжение, но будет серьезная радикализация антироссийской политики Украины", - добавил он.

