Бойко обвинил Порошенко в фальсификациях на выборах

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Юрий Бойко обвинил действующего президента Петра Порошенко в фальсификациях на выборах, которые состоялись в воскресенье.



"Со стороны действующего президента был полный джентльменский набор - начиная от раздачи денег непосредственно людям, и заканчивая диким, абсолютно административным давлением на бюджетников, - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". - Фальсификации готовили заранее. Если подсчет голосов затянется на неделю, если неделю будут морочить голову <...>, то это прямой путь к тому, что собираются дальше фальсифицировать. Но наша политическая сила, если и будет выражать недовольство результатами, то только конституционно, законными путями".



По словам Бойко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" ведет параллельный подсчет и планирует к полуночи провести брифинг. "Я доволен результатами, была колоссальная активность. Пока, по нашим предварительным подсчетам, явка составила от 65% до 67%", - заключил он.

