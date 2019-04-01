Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн. подписей

Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании, и британские законодатели в понедельник посветят ему дебаты.



Ранее правительство страны отреагировало на петицию, заявив, что не будет отказываться от Brexit, так как намерено уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход Соединенного Королевства из ЕС.



Сбор подписей под петицией был начат 20 февраля. К 18 марта она собрала 10 тыс. подписей, к 20 марта их число превысило 100 тыс., а уже на следующий день перевалило за 2 млн. Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте. При этом никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены.



По итогам проведенного в июне 2016 года референдума, на который был поставлен вопрос о необходимости выхода Великобритании из европейского сообщества, 17,4 млн британцев (51,9% голосовавших) высказались за проведение Brexit. 16,1 млн человек (48,1%) проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. По данным опроса, опубликованным социологической службой YouGov в начале месяца, сейчас 61% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство не выходило из Евросоюза, в то время как 39% готовы поддержать "развод" Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте соглашения о Brexit, утвержденном Евросоюзом, но пока так и не получившем одобрения британского парламента.



Депутаты Палаты общин в пятницу в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария и лишь лишь 286 народных избранников его поддержали. Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. Так, 15 января Палата общин отвергла законопроект о Brexit рекордным за всю историю большинством в 230 голосов. Вторая же попытка, предпринятая кабинетом Мэй 12 марта, привела к тому, что сделка была отклонена с перевесом в 149 голосов.



Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.



