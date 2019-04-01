Бойко планирует попасть во второй тур выборов

Кандидат в президенты Юрий Бойко рассчитывает попасть во второй тур выборов. Об этом лидер Оппозиционной платформа - За жизнь сказал, комментируся данные национального экзит-полла, согласно которому занимает четвертое место на выборах 31 марта.



"Я уверен, что у нас борьба не завершена и мы будем защищать результаты подсчета голосов, потому что у меня есть шанс попасть во второй тур. И на это будут направлены все усилия. Бороться будем за нашего избирателя до полной победы", - сказал Бойко.



На вопрос, каким образом он рассчитывает попасть во второй тур, Бойко ответил: "законным". Политик говорит, что люди боялись называть его фамилию в ходе соцопросовю



"Мы не знаем сколько это будет, но уже понятно, что примерно 20 процентов людей, которых опрашивали, отказывались отвечать, за кого они проголосовали и мы считаем, что там как раз наши голоса", - сказал Бойко.



По словам Бойко, его команда сейчас ведет параллельный подсчет голосов.



По данным национального экзит-пола Владимир Зеленский набрал 30,4 процента, Петр Порошенко - 17,8 процента, Юлия Тимошенко - 14,2 процента, Юрий Бойко - 9,8 процента, Анатолий Гриценко - 7,1 процента голосов избирателей.



Ранее Тимошенко заявила, что заняла второе место и собирается принять участие в следующем утре 21 апреля.

