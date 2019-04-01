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HBO показал новый трейлер сериала "Чернобыль"
Компания HBO опубликовала новый трейлер сериала "Чернобыль", в основу которого положена история об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.
Режиссером сериала выступил шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк. Ранее он работал над такими известными проектами, как Ходячие мертвецы и Викинги.
В сериале появляются как вымышленные герои, так основанные и на реальных персонах. Так, появится в нем Валерий Легасов, который являлся активным участником ликвидации последствий аварии, а тажке заместитель главы Совета министров СССР Борис Щербина.
Выход сериала состоится 6 мая текущего года.
Источник: Корреспондент
09:30