HBO показал новый трейлер сериала "Чернобыль"

Компания HBO опубликовала новый трейлер сериала "Чернобыль", в основу которого положена история об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.



Режиссером сериала выступил шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк. Ранее он работал над такими известными проектами, как Ходячие мертвецы и Викинги.



В сериале появляются как вымышленные герои, так основанные и на реальных персонах. Так, появится в нем Валерий Легасов, который являлся активным участником ликвидации последствий аварии, а тажке заместитель главы Совета министров СССР Борис Щербина.



Выход сериала состоится 6 мая текущего года.





