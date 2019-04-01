В трейлере "Годзиллы 2" показали новых монстров

Компания Warner Bros. опубликовала очередной трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров", в котором зрители смогут увидеть несколько новых монстров. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии.



Один из новых монстров, названный Мотра, напоминает визуально гигантскую бабочку. Также появляется уже знакомый змеевидный монстр Кинг Гидора с тремя головами.



Выход ленты в прокат ожидается в середине текущего года. Режиссером ее выступил Майкл Догерти, известный по "Людям Икс".





