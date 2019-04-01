Вино приравняли к сигаретам с точки зрения риска развития рака

Если человек раз в неделю выпивает по бутылке вина, то у него повышен риск рака в той же степени, если бы он выкуривал 5-10 сигарет, пишет The Daily Mail со ссылкой на Университетскую больницу Саутгемптона, Фонд национальной системы здравоохранения Британии, Университет Бангора и Университет Саутгемптона.



По оценкам специалистов, 10 мужчин из каждых 1000 столкнутся с раком, если будут потреблять обозначенный объем спиртного. Для женщин показатель равняется 14 из 1000. Вино спровоцирует развитие у мужчин онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, а у женщин - рака груди.



Рекомендованная врачами максимальная доза потребления - 14 единиц спиртного в неделю. Большой бокал вина содержит около 3 единиц, бутылка - примерно 10 единиц, а пинта пива - 2,3 единицы. Если превысить этот лимит, можно столкнуться с раком, болезнями печени и сердца. При этом известно, что активное злоупотребление спиртным провоцирует рак ротовой полости, горла, гортани, пищевода, кишечника, печени и груди.

