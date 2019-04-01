Зеленский ответил Порошенко на его слова о "марионетке Коломойского"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения со стороны действующего президента Украины, кандидата в президенты Петра Порошенко в зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского заявлением о связях главы государства с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – экс-первым замсекретарем СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук).



"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно передайте нашему гаранту", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе в воскресенье вечером.



Как сообщалось, П.Порошенко в заявлении для прессы в воскресенье вечером по итогам обнародования национального экзит-пола, прошедшего на очередных выборах главы государства, подчеркнул, что во втором туре судьба свела его "с марионеткой Коломойского". "Коломойскому мы не дадим никакого шанса", - подчеркнул П.Порошенко.

