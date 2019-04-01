Саакашвили отказался от запланированной ранее поездки на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не вернется на Украину, так как действующий глава государства Петр Порошенко, предварительно, проходит во второй тур президентских выборов и все еще актуален запрет Саакашвили во въезде в страну.



В марте 2019 года Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.



"Мой билет был заявлен на тот случай, когда Порошенко не выходит во второй тур, это еще может случиться. Я бы очень обрадовался, если бы во второй тур вместо Порошенко прошла бы Тимошенко. Тогда я, конечно, сяду на самолет и прилечу. Если Порошенко остается, пока его распоряжение будет выполняться. Его твердое распоряжение – это не впускать меня на Украину", - заявил Саакашвили в прямом эфире в телепередаче на канале Макси-ТВ.



Он добавил, что в любом случае "приедет на Украину в ближайшее время", так как очень соскучился по Одессе и другим городам страны.



Очередные выборы президента Украины прошли в воскресенье. На пост главы государства претендовали 39 кандидатов, что является рекордом. Согласно первым данным ЦИК, во второй тур проходят действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.



При этом Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 20.00 мск более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 31 уголовное дело.

