Зеленский набирает 30,41%, Порошенко 16,29%, Тимошенко 13,10% - итоги обработки 65,13% протоколов

Кандидаты в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,29% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 65,13% протоколов Центральной избирательной комиссией.



Как сообщается на сайте ЦИК около 11.00 понедельника, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,10% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,59%.



Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,05%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,92%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,14%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,31%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,66%.



Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

