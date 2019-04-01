Украина входит в апрель с максимальными за последние 5 лет запасами в ПХГ

Украина входит в апрель 2019 года с максимальными запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) за последние пять лет, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".



Так, с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 30 марта 2019 года снизила запасы в них на 48,9% (на 8 млрд 408.21 млн куб. м) – до 8 млрд 786,75 млн куб. м.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января – 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м/сутки), 1-28 февраля – 1 млрд 442,62 млн куб. м (51,52 млн куб. м/сутки), 1-30 марта – 944,09 млн куб. м (31,47 млн куб. м/сутки), в т.ч. 30 марта – 9,54 млн куб. м.



Отбор газа из хранилищ год назад (30 марта 2018 года) составил 34,7 млн куб. м при запасах 7 млрд 709,73 млн куб. м, два года назад – 0,39 млн куб. м (закачка – 23,99 млн куб. м) при запасах 8 млрд 198,8 млн куб. м, три года назад – 33,25 млн куб. м при запасах 8 млрд 569,43 млн куб. м, четыре года назад – 0,02 млн куб. м при запасах 7 млрд 712,13 млн куб. м.



Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.



В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

