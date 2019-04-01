В порт Одессы зашли два фрегата НАТО

Фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария в понедельник, 1 апреля, прибыли с плановым визитом в Одесский порт, - сообщает Думская.



Оба корабля прибыли в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Они пробудут в одесском порту до вечера 3 апреля.



Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей встретятся с представителями Вооруженных сил Украины и местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.



После Одессы корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости между кораблями Альянса и государств-партнеров.



Санта-Мария является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Он построен компание Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации.



Длина корабля 139, ширина 14,3, осадка 8,6 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Две газовые турбины суммарной мощностью 41 тысяч л.с. разгоняют его до 30 узлов. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.



Фрегат Торонто стал четвертым канадским фрегатом типа Галифакс и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение около 5000 тонн, длина 134, ширина 6,5, осадка 7,1 метра. Скорость около 30 узлов. На борту артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.

