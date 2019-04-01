Германия возглавила Совбез ООН

Германия впервые за последние семь лет возглавила по ротации Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас утром в понедельник, 1 апреля, вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана.



Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на двухмесячный период.



"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", – сказал Мас перед вылетом в Нью-Йорк. Германия с начала текущего года вошла в число 10 непостоянных членов Совета Безопасности сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.



До конца апреля Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ уже проинформировало, что намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.



Хайко Мас также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах.

