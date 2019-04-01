С начала года за не пропуск транспорта со спецсигналами выписали более 100 штрафов

С начала 2019 за непредоставление преимущества транспорту со спецсигналами полиция выписала более 100 штрафов. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.



По данным полиции, с начала года по состоянию на конец марта полиция вынесла 108 постановлений о наложении административного взыскания за нарушение пункта 3.2 Правил дорожного движения - непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, "скорой", пожарной охраны, полиции, движущихся с включенными специальными световыми или звуковыми сигналами



Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях - наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 грн.



В полиции добавили, что в Верховной Раде Украины 12 июля 2016 зарегистрирован законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении указанным транспортным средствам. Этот законопроект предусматривает дополнение КоАП новой статьей 122-6.

