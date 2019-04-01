Кредитование в интернете: преимущества

С развитием современных технологий банковским организациям и иным финансовым учреждениям стало проще кредитовать население. Кредиты на небольшие суммы можно получить, даже если не покидать пределы дома - достаточно указать в анкете свои данные и запросить предоставление кредита.

Какие компании выдают кредиты через интернет

Несмотря на то, что технологии позволяют проводить оценку заемщика без его визита в кредитное учреждение, большинство банков предпочитает оставаться верными привычному процессу кредитования. Исключение составляет банк Тинькофф, принцип работы которого полностью построен на удаленном взаимодействии - можно отправить заявку на кредит онлайн, получить одобрение и спустя пару дней - деньги. Постепенно на аналогичную модель переходят и другие банки в разных государствах, но кредитование онлайн они готовы пока предложить только уже проверенным клиентам, имеющим у них счета и подтвердившим свои данные.

Если нужна небольшая сумма на короткий срок, кредитование в банке может стать проблемным - крупные финансовые учреждения имеют минимальную сумму кредита, ниже которой они не опускаются. Кроме того, процесс оформления и выдачи денежных средств занимает несколько дней, что неудобно, когда деньги нужны срочно.

В таком случае можно обратиться к услугам микрофинансовых организаций. Такие компании охотно проводят предоставление кредита через интернет. При этом о заемщике нужен минимум данных, не требуется подтверждение дохода, а средства перечисляются на банковскую карту, выпущенную любым банком. Скорость обработки заявок и перечисления занятых средств также впечатляет - обычно перевод занимает от 15 минут. Подтверждение может длиться дольше, если клиент запрашивает деньги впервые, в дальнейшем средства перечисляются автоматически.

Что стоит помнить о займах в МФО

Каким бы удобным ни был этот финансовый инструмент, стоит пользоваться им только по необходимости и при уверенности в скором возвращении кредита компании. Оценивайте свои риски и не берите большие суммы - процентная ставка по таким кредитам ощутимо выше. Удобно пользоваться такими предложениями, если не хватает средств на небольшую покупку, а зарплата - через пару дней.

Перед тем, как выбрать МФО, изучите условия сотрудничества с ним, отзывы о компании и только потом определите самые выгодные для себя условия по договору.