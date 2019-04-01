Ночное посещение туалета оказалось признаком болезни

Регулярное прерывание ночного сна из-за необходимости посетить туалет связано с избыточным употреблением соли и высоким артериальным давлением, заявили японские кардиологи на конференции JCS 2019.



«Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли», — сказал медик Сатоси Конно из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай (Япония).



Специалист отметил, что «даже один ночной поход в туалет повышал риск развития гипертонии примерно на 40 процентов», а «чем чаще вы ходите в туалет, тем больше вероятность получить проблемы с сердцем и сосудами».



Конно затруднился назвать причинно-следственную связь между частыми походами в туалет и сердечными заболеваниями.



В исследовании ученых приняли участие 3749 жителей Ватари (Япония), среди которых, по состоянию на 2017 год, у 1882 человек наблюдалась никтурия.



Конференция JCS (Japanese Circulation Society) 2019 проходила 29-31 марта в Йокогаме (Япония).

