Кремль не будет давать оценку выборам на Украине до окончания второго тура

В Кремле считают преждевременным давать оценку выборам в Украине, поскольку предстоит второй тур голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.



"Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано, - сказал он. - Нужно подождать".



Напомним, ранее председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев не исключает непризнание результатов президентских выборов в Украине.



27 марта партия Жириновского внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов в Украине.

