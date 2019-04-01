США в рекордные сроки развернули комплексы ПРО в Израиле

США завершили первое в истории быстрое развертывание в Израиле системы передвижных комплексов ПРО THAAD в рамках совместных учений с израильскими военными, которые стартовали в начале марта. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.



"Европейское командование (EUCOM) ВС США завершило первое в истории быстрое развертывание систем ПРО THAAD в Израиле в воскресенье, 31 марта. Примерно месяц назад после интенсивной оперативной подготовки система противовоздушной обороны THAAD была развернута в Израиле. Более 250 военнослужащих США, включая экипажи машин и бойцов противовоздушной обороны, управляли THAAD (в Израиле)", - говорится в распространенном военными коммюнике.



В ходе совместных учений "система отработала множество сценариев, также была изучена способность ее интеграции с системами противовоздушной обороны Израиля", - отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля.



Там также подчеркнули, что развертывание американских систем ПРО в Израиле не связано с какими-либо событиями в регионе.

