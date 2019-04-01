Март в столице установил четыре температурных рекорда

Март в столице в этом году вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве, всего в первый месяц весны зафиксировано четыре температурных рекорда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.



"Закончился март, который на 4,4° С был теплее климатической нормы... Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, он вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения", - указали в обсерватории.



По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура в Киеве в марте составила 5,1 градуса тепла.



"В марте было зафиксировано 4 температурных рекорда, причем в столице самым теплым было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0°С. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3°С", - говорится в сообщении.



Как отмечается, март этого года в столице был скуп на осадки.



"Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы", - добавили в обсерватории.

