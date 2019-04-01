ЦИК обработала три четверти протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:20 понедельника, 1 апреля, обработала 75,72% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины. Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:



Владимир Зеленский - 30,40% (4 260 888 иизбирателей);



Петр Порошенко - 16,11% (2 258 156 избирателей);



Юлия Тимошенко - 13,21% (1 851 516 избирателей).



Юрий Бойко заручился поддержкой 11,53% избирателей, Анатолий Гриценко - 7,06%, Игорь Смешко - 5,95%, Олег Ляшко - 5,24%, Александр Вилкул - 4,30%, Руслан Кошулинский - 1,65%.



Признано недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.



Почти во всех областях первенство на данный момент держит Владимир Зеленский. Только во Львовской и Тернопольской областях лидирует Петр Порошенко. В Донецкой и Луганской – Юрий Бойко, а в Ивано-Франковской – Юлия Тимошенко.



Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

