ЦИК приняла первый бумажный протокол о результатах выборов президента

Центральная избирательная комиссия открыла заседание по приему оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий в бумажном виде о результатах голосования на президентских выборах 31 марта.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник около 14:15 ЦИК принял протокол 51 округа из Донецкой области. В данном округе всего два избирательных участки №№141523 и 141527.



Заседание ЦИК по приему бумажных протоколов будет продолжаться с перерывами, пока не будут приняты протоколы всех окружкомов.



Согласно закону, официальные результаты выборов ЦИК устанавливает на основании оригиналов протоколов окружкомов в бумажном виде. Официальные результаты выборов должна установить не позднее 10 апреля.

