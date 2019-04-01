На Донбассе в ходе обстрела ранен военный

С начала суток сепаратисты на Донбассе провели один обстрел, вследствие которого был ранен защитник Крымского. Об этом во время брифинга в понедельник, 1 апреля, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.



"С 07.00 утра противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия наших защитников Крымского. Украинские военные применили в ответ стрелковое оружие и в течение получаса подавили вражескую активность", - сообщил пресс-секретарь.



По словам Гуцуляка, вследствие обстрела один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь, где он получает надлежащую медицинскую помощь.



Напомним, накануне на Донбассе был зафиксирован всего один обстрел, потерь среди украинских аоенных не было.

