НБУ за три месяца купил на межбанке почти $800 млн

Национальный банк Украины за январь-март купил на межбанковском валютном рынке $791,6 млн, продал – $166,83 млн. Положительное сальдо составило почти $625 млн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ в понедельник, 1 апреля.



Отмечается, что в марте регулятор приобрел $256,7 млн, а продал – $109,5 млн. В последнюю неделю марта НБУ купил на межбанке $15 млн и не продавал валюту, как и неделей ранее.



Напомним, в ноябре 2018 года Нацбанк начал активно покупать валюту на межбанке после долгого перерыва. После этого гривна стала укрепляться. Национальная денежная единица начала снижение лишь перед первым туром президентских выборов.

