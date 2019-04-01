Столтенберг пока не комментирует украинские выборы

Выборы в Украине должны быть справедливыми и свободными, комментировать результаты пока рано, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Я думаю, что важно, чтобы эти выборы проводились в справедливой и свободной манере", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.



Й.Столтенберг отметил, что теперь следует дождаться результатов второго тура выборов.



"Выборы сейчас идут, поэтому, я думаю, было бы неправильно, если бы я начал комментировать их итоги", - добавил Й.Столтенберг.

