ЦИК обработала более 80% протоколов
Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,41% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,01% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 81,43% протоколов.
На третьем месте с результатом 13,25% голосов идет Юлия Тимошенко.
Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:
Владимир Зеленский – 30,41%
Петр Порошенко – 16,01%
Юлия Тимошенко – 13,25%
Юрий Бойко – 11,56%
Анатолий Гриценко – 7,02%
Игорь Смешко – 5,95%
Олег Ляшко – 5,31%
Александр Вилкул – 4,30%
Руслан Кошулинский – 1,64%
Юрий Тимошенко – 0,61%
Источник: Интерфакс-Украина
16:00