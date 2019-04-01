ЦИК обработала более 80% протоколов

Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,41% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,01% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 81,43% протоколов.



На третьем месте с результатом 13,25% голосов идет Юлия Тимошенко.



Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:



Владимир Зеленский – 30,41%

Петр Порошенко – 16,01%

Юлия Тимошенко – 13,25%

Юрий Бойко – 11,56%

Анатолий Гриценко – 7,02%

Игорь Смешко – 5,95%

Олег Ляшко – 5,31%

Александр Вилкул – 4,30%

Руслан Кошулинский – 1,64%

Юрий Тимошенко – 0,61%

