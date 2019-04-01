Системных нарушений на выборах президента не было – Аваков

Системных нарушений в ходе первого тура голосования на президентских выборах в Украине не было, уровень безопасности был беспрецедентным, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Все (сотрудники МВД – ИФ) прекрасно отработали, и действительно мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах", - сказал министр на брифинге в Центральной избирательной комиссии в понедельник.



При этом он подчеркнул: "Системных нарушений на выборах мы не увидели".



По словам А.Авакова, было значительное количество сообщений о правонарушениях на выборах. "Всего было зарегистрировано 2605 обращений, открыто 61 уголовное производство", - озвучил цифры глава МВД.



Вместе с тем он подчеркнул, что данные правонарушения не имели системного характера, и больше имели единичный характер, "иногда анекдотичные и смешные, иногда мелкие".

