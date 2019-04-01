В Киеве бизнесмен скрывал миллионный доход от продажи iPhone

В Киеве разоблачили предпринимателя, которого подозревают в продаже телефонов Apple и аксессуаров к ним и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.



"Столичной прокуратурой совместно со следователями фискальной службы разоблачено физическое лицо-предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов путем отражения недостоверных данных в налоговой отчетности об объемах доходов от реализации на территории города Киева и других регионов страны мобильных телефонов марки Apple и аксессуаров к ним, импортированных из Китая и США, в адрес предприятий и граждан", - говорится в сообщении.



В ходе обыска по месту осуществления предпринимателем своей деятельности следователи ГФС обнаружили и изъяли 860 мобильных телефонов различных моделей марки Apple, 959 запчастей к мобильным телефонам различных моделей марки Apple, в том числе специальное оборудование для сборки этих мобильных телефонов, а также другие аксессуары на общую сумму более 6 млн грн.



"Следствием собраны данные, свидетельствующие о фальсифицированном производстве мобильных телефонов Apple с использованием специального технического оборудования и незаконно ввезенных деталей к этим товарам марки Apple", - отметили в прокуратуре.



По данным следствия, находясь на упрощенной системе налогообложения, предприниматель сознательно занижал объемы реальных доходов, составляли ориентировочно около 5 млн грн ежемесячно. При этом, органов ГФС он подавал годовые налоговые декларации с недостоверными данными о получении годового дохода на суммы, не превышали 1 млн грн.



Следствие продолжается, назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

