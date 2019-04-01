ЦИК обработала более 90% протоколов

Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 18:27, обработала 90,08% протоколов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

90,08% обработанных протоколов являются результатами голосования 16821314 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,26% (5090688 избирателей);

Петр Порошенко - 15,99% (2690107 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,35% (2247248 избирателей).