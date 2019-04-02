Суд в Киеве арестовал имущество компаний Коломойского

Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе "Приват", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в рамках делах о выводе денежных средств из Приватбанка в 2014 году, следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Нацбанк Украины ранее сообщил, что детективное агентство Kroll подтвердило использование Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри Приватбанка, которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке. Украинские правоохранительные органы допросили одного из бывших акционеров Приватбанка, а Коломойский покинул Украину.



"Ходатайство – удовлетворить", - говорится в постановлении суда от 22 марта. В частности, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества с запретом распоряжаться и отчуждать его, принадлежащего 10 компаниям. В том числе арестованы тепловозы и платформы Никопольского завода ферросплавов и Товкачевского ГОКа.



Обосновывая ходатайство следователь указал, что должностные лица Приватбанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 компаниям, подконтрольным группе "Приват", учредителями которых являются более 50 нерезидентов, аффилированные с этой группой, под залог имущественных прав на товар на суммы от 18 до 73 миллионов долларов. Эти компании в свою очередь заключили соглашения, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета фирм Teamtrend, Trade point agro, Collyer, Rossyan investing, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures с целью якобы получения товаров.



"Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов и возврата средств в банковское учреждение", - сказано в материалах суда. В связи с этим в 2016 году, как отмечал следователь, государство в лице минфина во избежание дестабилизации финрынка было вынуждено национализировать Приватбанк и докапитализировать его за счет бюджетных средств на 116,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда долларов).

