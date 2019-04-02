ЕС призвал стороны на Украине не провоцировать ненужную напряженность

ЕС ожидает проведения на Украине транспарентного второго тура выборов 21 апреля в соответствии с международными стандартами, считает важным, чтобы все стороны придерживались демократических принципов и не провоцировали ненужную напряженность, говорится в распространенном в понедельник заявлении дипслужбы ЕС.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Дипслужба ссылается на доклад наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, в котором говорится, что выборы прошли конкурентно, хотя были отмечены некоторые недостатки, в частности, использование админресурса и подкуп голосов.



"Несмотря на разнообразие средств массовой информации, освещение кампании часто носило предвзятый характер, и среди участников не было подлинных политических дебатов. Тем не менее, день выборов, который был мирным, был оценен в целом положительно и открывает путь ко второму туру. Голосование было хорошо организовано, гладко, транспарентно и эффективно, и процедуры, как правило, соблюдались", - говорится в заявлении дипслужбы.



В ЕС заявили, что "ожидает проведения свободного, справедливого и транспарентного второго тура выборов 21 апреля в соответствии с международными стандартами".



"Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважали волю украинского народа и не провоцировали ненужную напряженность", - отмечается в заявлении.



При этом ЕС подтверждает "поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.

